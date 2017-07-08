Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşçi düşmanı PKK bir kez daha saldırdı!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yol şantiyesinde çalışan işçilere yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:16
İşçi düşmanı PKK bir kez daha saldırdı!

İran sınırında bulunan Çobanpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sınırda yapımı devam eden karayolu şantiyesine saldıran teröristler, 2 işçiyi yaraladı. Yaralı işçiler, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, saldırıda 2 işçinin yaralandığını ve Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi. Kaşıkçı, olayın hemen ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:16
  1. Hakkari
  2. pkk
  3. işçi
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Liderler şaştı kaldı! Babasının yerine katıldı...
    1. Liderler şaştı kaldı! Babasının yerine..
    2. Erdoğan, G20'de basın toplantısı..
    3. Alçaklar İdlib'de böyle yakalandı
    4. Suriyeliler Halep'te Türkiye için..
    5. Putin'den flaş Türkiye açıklaması:..
    6. Avusturyalı bakanın Müslümanlara..
    7. Yine PKK hayranlığı yaptı... Türkiye..
    8. Eski rektör gözaltına alındı
    9. İşgal devleti İsrail: Taraflı..
    10. Almanya'da 'Erdoğan' düzenlemesi
    11. Ruslar ABD'nin nükleer santrallerini..
    12. DEAŞ, Sisi'ye saldırmaya başladı
    13. Misvak'tan sözde adalet yürüyüşüne..
    14. Kuzey Kore yine dalgasını geçti: Yok..
    15. Umut Mürare'den 15 Temmuz anısına..
    16. Almanya şok etti! Teröristbaşına vize..
    17. İran, Suudi Arabistan'ın botuna el koydu
    18. Tokat'ta kaza: 3 ölü, 2 yaralı
    19. İşçi düşmanı PKK bir kez daha saldırdı!
    20. Tarlalara seriliyor! Tüm dünyaya..
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?