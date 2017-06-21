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İşçi 1 günde hakkını alacak!

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı’na göre iş sözleşmesi feshedilen bir işçi fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvuracak.

21 Haziran 2017 Çarşamba 08:09
İşçi 1 günde hakkını alacak!

Arabulucu, en fazla bir ay içinde başvuruyu sonuçlandıracak. Bu süre zarfında zamanaşımı ve hak düşürücü gibi süreler işlemeyecek. Arabulucuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde işçi iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açacak. Tasarıyla kıdem tazminatındaki zamanaşımı süresinin 10 yıldan 5 yıla indirilmesi de dikkat çekici bulundu. 
Tasarının gerekçesinde arabulucuya giden iş uyuşmazlıklarının yaklaşık yüzde 95’inin bir gün veya bir günden daha az süren müzakerelerle sonuçlandırıldığı hatırlatılıyor.

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Dava şartı oluyor

Tasarıyla iş mahkemelerinin kuruluşu yeniden düzenleniyor. İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığı’nca lüzum görülen yerlerde kurulacağı düzenleniyor.
Tasarıyla bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurma olması dava şartı olarak düzenleniyor. 

Davacı, arabuluculuk sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olacak. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında ise arabulucu zorunluluğu olmayacak.

Zamanaşımı kıdemde 5 yıl

Tasarıyla iş sözleşmesi feshedilen işçinin fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 1 ayda işe iade talebiyle arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilirken, arabuluculukla anlaşmaya varılamaması halinde ise 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılması zorunluluğu getiriliyor.
Tasarıyla kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, kötüniyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatlardaki zamanaşımı süresi 10 yıldan 5 yıla iniyor. 


 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 08:09
  1. TBMM
  • ertanertan7 sa önce
    :)
  • IsmailIsmail7 sa önce
    Hali hazirda memur-sen ve hukumet arasinda 2 sene önceimzalanan toplu sözleşme de uygulanmayan en başta4/c liler ile ilgili toplam 21 madde var iken bu gibi haberlerin pek inandırıcılığı yoktur.Memur-sen sendika ise attığıimzanin arkasinda dursun.
  • EnverEnver8 sa önce
    Bu düzenlemelerle beraber bir de kdem tazminat miktarındaki tavan olan haksızlığa da son verilerek işçinin aldığı brüt üzerinden kdem ve ihbar tazminatlarını ödemek zorunluluğuda getirilmelidir.Burada sürekli işverenler korunuyor,işçinin hakları ise tırpanlanıyor.
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