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İşbir yatak oturma gurubuna giriş yaptı

1968’den bu yana pek çok alanda fark yaratan, sektöründe öncü olan İşbir, sahip olduğu bilgi birikimini ve tecrübeyi piyasaya yeni çıkardığı Viscostar Sofa&Bed serisi ile oturma grubuna taşıyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:44
İşbir yatak oturma gurubuna giriş yaptı

1968’den bu yana pek çok alanda fark yaratan, sektöründe öncü olan İşbir, sahip olduğu bilgi birikimini ve tecrübeyi piyasaya yeni çıkardığı Viscostar Sofa&Bed serisi ile oturma grubuna taşıyor.

ISIYA VE BASINCA DUYARLI

Oturma grubunda ısıya ve basınca duyarlı viskoelastik teknolojisini kullanarak bir ilke daha imza atan İşbir,  Viscostar Sofa&Bed serisi oturma grubundaki tasarımlar ile kalite ve konforu estetikle buluşturarak yaşam alanlarınıza yeni bir tarz getirmeyi hedefliyor.

VİSCOSTAR SOFA&BED PRATİK ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Viscostar Sofa&;Bed serisi ürünler hem oturulabilir hem de yatak olabilir fonsiyonel halleri ile, oturma odalarında, çoçuk odalarında ve yatak odalarında Pratik çözümler sunuyor.

BÜYÜK İLGİ VE MERAK UYANDIRDI

Tüketicinin artık kaliteli bir uykunun yanında kaliteli bir dinlenme süresi hak ettiğini düşünen İşbir, Viscostar Sofa&Bed serisi ile tüketiciyi yeni ürünleri ile buluşturdu.

İşbir Yatak mağazalarında görücüye çıkacak yeni ürünler, büyük bir ilgi ve merak uyandırdı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:44
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