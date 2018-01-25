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İsayev: Rusya Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz çünkü...

Rus uzman Nikita İsayev, Türkiye’nin Suriye’de başarıyla sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendirdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:25
İsayev: Rusya Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz çünkü...

Rus uzman Nikita İsayev, Türkiye’nin Suriye’de başarıyla sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı yorumladı:

“Şu anda Orta Doğu’da yaşananlar Kremlin’in planlarına dahil değil. Moskova, Suriye’deki askeri güçlerinin üçte ikisiyle Esad’a yardım edemeyeceğini biliyor.

Türkiye ve Rusya arasında S-400 savunma sistemleri konusunda anlaşma, Türk Akımı projesi, karşılıklı ticaret, aynı zamanda domates ihracatına yeşil ışık yakılması ve turizmin gelişimi Moskova’nın Türkiye’ye yönelik elinde tuttuğu kozlar.

Türkiye şu anda Erdoğan’ın hedeflediği amaçlara doğru başarıyla ilerliyor. Türk askerleri, birkaç gün önce Rusya’nın garantör olduğu bölgede 30 kilometreye kadar ilerledi. Bu, Rusya’nın imajını zedeliyor. Ama Moskova bu duruma mecburen susacaktır.

Rusya Türkiye’yi kaybederse, Suriye’de yalnız kalacak. İran’ın da Rusya’ya karşı şüphelerinin olduğunu dikkate almalıyız. Tahran, Moskova’nın İran’a yönelik yaptırımlar konusunda rol yaptığının ve kendisinin harcandığının farkında.

Tüm bunlar Rusya’nın imajına büyük bir darbe indirmekle birlikte Kürtlerle ilişkileri de kötü yönde etkiliyor. Aslında Rusya Suriye’ye asker gönderdiğinde oradaki Kürtlere bazı sözler vermişti, ama herzamanki gibi Kürtleri sattı.

Ama şunu da biliyoruz, Kürtler için Amerika’nın garantisi yeter. Bu durumda Rusya Suriye’de kazandığı askeri başarılarını tamamen kaybedebilir. Elbette tüm bu süreç ekonomiyi ciddi anlamda etkileyecek. Rusya, Suriye petrolünü neredeyse tamamen kaybetti ve şimdi yavaş yavaş sahneden iniyor”

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:25
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