İşadamları 2018’den umutlu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, her türlü, ekonomi ve reel sektörün sağlam ve dinamik olduğunu söyledi. Büyüme rakamlarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 2018’de de aynı performansı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin bu yıl beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini belirterek, “İçeride ve dışarıda karşımıza çıkarılan her türlü sıkıntıya rağmen, Türkiye ekonomisi ve reel sektörümüz, sağlamdır, dinamiktir” dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Toplantısı’ndaki konuşmasında, Türkiye’nin, hükümetin verdiği destek ve teşviklerle dünya standartlarının üzerinde büyüme gerçekleştirdiğini söyledi. Ekonomik büyümede 9 ay itibariyle yüzde 7,4’e, sanayide ise geçen senenin 3 katına ulaşıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “2016’da sanayide üretim artışı yüzde 2’lerdeydi. Bu sene yüzde 6’ya ulaştık. Hükümetimizin verdiği teşviklerin boşa gitmediğini, özel sektöre güç verdiğini görüyoruz” diye konuştu.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Camia olarak istihdam seferberliğinde Cumhurbaşkanına verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “İhracatta 2016’nın tamamındaki rakama, bu yıl 11 ayda ulaştık. Buradaki başarımızda da Gümrük ve Ticaret Bakanımızın büyük payı var. Gümrük işlem sürelerini ve maliyetlerini azaltmada gösterdiği kararlılık ve başarı sayesinde, dış ticaretimiz ivme kazandı. Tüm bunlar şunu gösteriyor. İçeride ve dışarıda karşımıza çıkarılan her türlü sıkıntıya rağmen, Türkiye ekonomisi ve reel sektörümüz, sağlamdır, dinamiktir.”

“DESTEKLERİ BEKLİYORUZ”

Gelecek yılda da benzer bir performans göstermeyi beklediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Elbette sıkıntılar da var. Mesela hem faiz oranlarındaki hem de döviz kurlarındaki yükselme, reel sektörü zorluyor. Firmalarımızın finansman yükünü artırıyor. Bu konularda da reel sektöre destek verileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, gelecek yılda küresel büyümenin ve ticaretin, bu yıldan daha iyi olması beklentisinin piyasalara hakim olduğunu vurguladı. Büyümeden Türkiye’nin payını alması için istihdam, üretim ve ticaret teşviklerinin sürmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, ‘’Kamu ve özel sektör el birliği içinde çalışarak, bu yüksek büyüme temposunu, kalıcı hale getirebiliriz” dedi.

TÜFENCKİ: İŞ DÜNYASININ YANINDAYIZ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Toplantısı’ndaki konuşmasında, Bakanlığının, iş dünyası mensuplarıyla yakın işbirliği içerisinde çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. Ülke ekonomisinin, iç ve dış yatırımcılara güven vermeye devam ettiğini belirten Tüfenkci, 2017’nin birçok kötümser senaryoya rağmen, yatırımcı, tüccar, sanayici ve Türkiye ekonomisi için bereketli bir yıl olduğunu söyledi. Tüfenkci, ekonominin, çizilen kötümser senaryoların tamamını boşa çıkaran ve büyüme tahminlerini altüst eden iyi bir performans gösterdiğine işaret ederek, “Bu performansın sürdürülebilir hale gelmesi için de hükümet olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.