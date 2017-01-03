Isaac Promise Giresunspor’da

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Isaac Promise'nin TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'a transfer olduğunu açıklandı.

Isaac Promise Giresunspor’da
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:16
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Giresunspor daha önce Gençlerbirliği, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdman Yurdu, Trabzonspor ve Al-Ahli'de oynayan ve Kardemir Karabükspor ile sözleşmesi bulunan Isaac Promise 6 aylığına renklerine bağladı.

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, kulübün hedefleri doğrultusunda isabetli transferler yapacaklarını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

  • "Giresunspor'un hedeflerine, koşullarına ve aile ortamına katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunu düşündüğümüz Isaac Promise ile 6 aylığına anlaşmaya vardık."





 
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