İş yerini soyan hırsızlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, İstasyon Mahallesi’nde gece saatlerinde bir restoranın camını kırarak içeri giren hırsızlar iş yerinden 150 lira bozuk para, kredi kartları, çek koçanları, müşteri senedi, 680 Euro ve iş yeri sahibine ait çantayı çaldılar. Polis ekiplerinin yapmış oldukları çalışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen C.B.(18) S.K.(16) yakalanarak gözaltına alındı.

Karakola götürülen zanlıların ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.