İş yerine silahlı saldırıya 1 gözaltı
Samsun’da bir iş yerine pompalı tüfekli saldırı düzenlenmesi olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.30 Haziran 2017 Cuma 15:10
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahalle Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.’ya ait iş yerine pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenlediği ileri sürülen şahıs kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Ç.A.’yı (20) gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ç.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.