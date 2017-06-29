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İş makinalarını vinçlerle taşıyorlar

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nde sol sahil revize kazıları devam ediyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:16
İş makinalarını vinçlerle taşıyorlar

Devam eden çalışmalarda iş makinalarının çalışması planlanan bölgelere ulaşım güç olunca çare iş makinalarının çalışacakları yerlere vinçlerle taşınmasında bulunuyor. Ağır iş makinaları Yusufeli Barajı ve HES Projesi için metrelerce yükseklikten aşağıya ve yukarıya vinçlerin yardımlarıyla taşınıyor.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü’nün çalışmalarını sürdürdüğü Yusufeli Barajı ve HES Projesi’nin Kurulu gücü 558 MW, yıllık ortalama enerji üretimi ise 1 888 GWh olan Yusufeli Barajı’nın tamamlanması ile milli bütçeye yılda 450 milyon TL katkı sağlanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:16
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