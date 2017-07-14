İş kazalarında ’sıfır ölüm’ planı

Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) Bakan Yardımcısı Yegin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsmail Gültekin, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Adana Grup Başkan Yardımcısı Semiha Dostlar ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan Mehmet Ordukaya’nın katılımıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Yegin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla milli istihdam seferberliği başlattıklarını hatırlatarak sözlerine başladı. 81 ilde ziyaretler yaptıklarını ve sivil toplum kuruluşu, ticari otoriteler ile vatandaşlardan dilek, şikayet ve talep topladıklarını anlatan Yegin, iş güvenliğine ilişkin bilgiler de aktardı.

İnşaat ve madencilik sektöründe işlerin hızlanmasıyla beraber muhtemel iş kazalarına yönelik işçi konfederasyonu ve sendikaların başkan ve yöneticilerinin katılımıyla, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve devlet tarafıyla ’sıfır mutabakatı’ imzaladıklarını aktaran Yegin, “2017 yılında Türkiye’de herkesin üzerine düşeni yapma iradesini ortaya koyarak çalışma hayatında iş kazalarını minimize etmek ve hedef sıfır ölümlü bir durumun oluşmasıyla bir noktaya gelebilmek hedefimiz. Bu iradeyi herkes ortaya koydu ve gayret ediyoruz” diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.