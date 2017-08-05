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İş dünyasını heyecanlandıran mesaj

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın Kurumlar Vergisi ve KDV’de sektörlere özel indirim yapılması hakkındaki açıklaması iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:08
İş dünyasını heyecanlandıran mesaj

E. Hesap Uzmanı ve Mali Müşavir Ersin Nazalı, “Şu ana kadar özellikle son birkaç yılda yapılan vergi yapılandırmalarının ekonomiye oldukça fazla katkı sağladığını düşünüyoruz. Vergi Usül Kanunu ve KDV’deki değişiklikler tanımlanırsa gerçekten Türk vergi sisteminde devrim ve reform niteliğinde bir değişiklik yapılmış olacak” dedi. 

E. Hesap Uzmanı, Avukat ve Yeminli Mali Müşavir Ersin Nazalı, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın geçtiğimiz günlerde ‘sektörlere özel Kurumlar Vergisi ve KDV’ konusundaki açıklamalarını değerlendirdi. Söz konusu yeniliğin gerçekleşmesi durumunda ekonomiye nasıl bir katkı sağlayacağına ilişkin Nazalı, “Katma Değer Vergisi (KDV) ülkemizde özellikle son dönemde sorun teşkil etmeye başladı. Kimler için sorun teşkil etmeye başladı? Özellikle yatırım yapan, ihracat yapan şirketlerin devreden KDV dediğimiz, devletten olan KDV alacaklarında yüklü bir artış meydana geldi. Nitekim sayın bakan da KDV sisteminde köklü bir değişime gideceklerini, bu konuda farklı modeller üzerinde çalıştıklarını ve iş dünyasından da farklı şekilde öneriler sunulmasını beklediklerini ifade etti. Bu gerçekten hem iş dünyasında hem de vergi camiasında bir heyecan uyandırdı. Çünkü bu devreden KDV sorunu çok önemli bir sorun teşkil etmekteydi. Bakan beyin bu açıklamasını son zamanlarda özellikle vergi alanında atılmış çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Çünkü bu şirketlere ciddi anlamda finansman rahatlaması sağlayacaktır. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz; birincisi, devletten alacakları devreden KDV’lerini çok hızlı bir şekilde almaları sağlanacaktır. İkincisi, sektörlere özel indirimler de o sektörlerin canlanmasını sağlayacaktır. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Son 30-40 yıl içerisindeki en önemli reform diyebiliriz” diye konuştu.

''ŞİRKETLER BU KONUDA YAPILACAK ÇALIŞMALARI İYİ TAKİP ETMEDİLER''

Söz konusu değişiklik konusunda şirketlerin gündemi iyi takip etmesi gerektiğini ifade eden Nazalı, “Kendilerine finansman planları yaparken bunu dikkate almaları gerekiyor. Şirketlerin devletten alacakları devreden KDV ödemeleri çok ciddi bir finansman yükü yaratıyordu. Bu anlamda onların ellerini çok ciddi anlamda rahatlatacaktır. Her bir sektör özelinde hem Bakanlığı, hem de mevcut gündemi çok iyi takip etmelerini öneriyoruz. Çünkü vergi işletmeler açısından ciddi bir maliyet. Halk hiçbir zaman KDV’nin doğrudan devletin kasasına gideceğini düşünmüyor. Şirketler bu konuda yapılacak çalışmaları ve gündemi iyi takip etmeliler” dedi.

''TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE DEVRİM VE REFORM NİTELİĞİNDE''

Son dönemdeki gerçekleşmiş yenilikler ve gündemde olan çalışma hakkında bir değerlendirme yapan Ersin Nazalı, “Şu ana kadar özellikle son birkaç yılda yapılan vergi yapılandırmalarının ekonomiye oldukça fazla katkı sağladığını düşünüyoruz. Vergi Usül Kanunu ve KDV’deki değişiklikler tanımlanırsa gerçekten Türk vergi sisteminde devrim ve reform niteliğinde bir değişiklik yapılmış olacak” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:08
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