İş dünyasından yeni kabine açıklamaları

İşte iş dünyasının yeni kabineyle ilgili açıklamaları:

MÜSİAD

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni kabinenin hayırlı omasını dileyerek şöyle devam etti:

''Yenilenen kabine ile ülkemizin, ekonomi başta olmak üzere yapılacak yeni reform ve projelerle, belirlediği büyük hedeflere doğru, istikrarlı bir şekilde yoluna devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Hedeflenen güçlü Türkiye için, üretimin ve sanayinin odak noktası olduğu bir ekonomi anlayışı elzemdir.

MÜSİAD olarak, ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefi yolunda, bunun bir parçası olacak şekilde işbirliğine önem vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin sağlam adımlarla, güçlü bir geleceğe yürümesi hepimizin ortak temennisidir.

Bu düşüncelerle, yeni kabineye görevlerinde başarılar diliyoruz. Bakanlarımızın yeni görevlerinde de ülkemize en iyi şekilde hizmet edeceklerine inancımız tam. İş dünyasına ve tüm Türkiye’ye hayırlı olsun.''

ASKON

ASKON Başkanı Mustafa Koca, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin açıklamada bulundu. Koca şunları kaydetti:

''Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni kabinede Mehmet Şimşek, Nihat Zeybekci, Naci Ağbal, Bülent Tüfenkçi, Berat Albayrak ve Lütfi Elvan gibi başarılı bir grafiğe sahip isimlerin tekrar yeraldıklarını gördük. Bu karar yeni kabinede ekonomik istikrarın öncelendiğini göstermektedir. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler için de ekonomide istikrar çok çok önemli bir husustur. Bu istikrarın korunması bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir.

Yeni kabinenin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diler, üstün muvaffakiyetler dileriz. ''