İş dünyası ve STK'lardan Zeytin Dalı'na tam destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sivil toplum kuruluşlarını ve iş dünyasını temsilen yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak, kendisi ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için adım attığını söyledi.



“DEVLETİMİZİN ALDIĞI KARARIN ARKASINDAYIZ”



Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin’de başlatılan sınır ötesi harekata ilişkin Türkiye’nin önde gelen iş dünyası örgütleri ve sendikalar olarak kamuoyuna seslenmek istediklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur” diye konuştu.



“TERÖRE KARŞI ORTAK DURUŞ SERGİLEMELİYİZ”



Masum insanları katleden ve Türkiye’nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalamayacaklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden operasyonlarıyla Türkiye’nin, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini söyledi. Öte yandan sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterildiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Zaten bunu Fırat Kalkanı operasyonunda da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk” dedi.



SOSYAL MEDYADAKİ BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT!



Vatandaşları, özellikle sosyal medyada oluşturulabilecek bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, kültürün, inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez.



Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Her üç büyük siyasi partimize de 15 Temmuz’da olduğu gibi, ülke menfaati için gösterdikleri ortak ve kararlı duruşları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız”

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA