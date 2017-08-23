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İş dünyası Turkcell Platinum Golf Challenge’la Bodrum’da buluştu

Turkcell Platinum, golf sporuna gönül verenleri Bodrum’da bir araya getirdi. Turkcell Platinum Golf Challenge kapsamında bu yıl ilk kez Bodrum’da düzenlenen turnuvada 100’ü aşkın golfçü yarıştı. İki gün süren turnuvaya,Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Eski Bakan Fikret Ünlü’nün yanı sıra Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu gibi iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 08:53
İş dünyası Turkcell Platinum Golf Challenge’la Bodrum’da buluştu

Turkcell Platinum, golf sporuna verdiği desteği Bodrum’a taşıdı. Turkcell Platinum Golf Challenge bu yıl ilk kez Bodrum’da düzenlendi.İki gün boyunca süren turnuvada 100 aşkın golfçü mücadele etti. Yarışmacıların ve izleyicilerin keyifli bir hafta sonu geçirdiği turnuva aynı zamanda iş dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi.

Bodrum Golf Kulübü’nde gerçekleşen turnuvada, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yanı sıra Gençlik ve Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü ile birlikte tanınmış iş adamları Nihat Özdemir, Fikret Öztürk ve Cemal Kalyoncu gibi isimler golf sahasında yer aldı. Erkekler C kategorisinde yarışan Nihat Özdemir kendi kategorisinde birinciliği elde etti.

Sporcular 6 kategoride, 120 dönümlük arazide yarıştı

İki gün süren turnuvada sporcular, “Erkekler A-B-C” ve “Kadınlar A-B” ile “Gençler” olmak üzere altı ayrı kategoride mücadele etti. 120 dönüm arazide 9 çukurlu golf sahasında iki tur üzerinden mücadele ederek, kendi kategorilerinden birinci olan isimlere ödülleri düzenlenen bir törenle verildi.

Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum Kazananları

Erkekler A: Necdet Soyer

Erkekler B: Teoman Yaman

Erkekler C: Nihat Özdemir

Kadınlar A: Aynur Kutal

Kadınlar B:Esra Hergül

Gençler: Aylin Tepe

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 08:53
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