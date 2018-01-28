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İş dünyası Kilis’ten dünyaya mesaj verdi

Sivil Toplum Kuruluşları heyeti, Kilis’te bir araya gelerek Mehmetçiğe destek, Afrin operasyonunu eleştirenlere de sert mesajlar verdi.

28 Ocak 2018 Pazar 09:40
İş dünyası Kilis’ten dünyaya mesaj verdi

Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan’ı makamında ziyaret eden heyet adına konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletin ve milletin yanında olduklarını söyledi. 

13 STK KENETLENDİ

“Türkiye’nin sivil toplumunu ve iş dünyasını temsil eden ülkemizin önde gelen kuruluşları olan: ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK, TİM, TOBB, TÜGİAD, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği, TÜRKONFED olarak buradayız” diyen Tobb Başkanı, “Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla büyük bir operasyon yürütüyor. Devletimize ve milletimize desteğimizi göstermek için Suriye sınırındayız” dedi.

“İNSANLIK NEYMİŞ GÖRSÜNLER”

Hisarcıklıoğlu, açıklamasının devamında “Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız” mesajı verdi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 09:40
  1. Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan
  2. ASKON
  3. HAK-İŞ
  4. MEMUR-SEN
  5. MÜSİAD
  6. KAMU-SEN
  7. TESK
  8. TİM
  9. TOBB
  10. TÜGİAD
  11. TÜMSİAD
  12. TÜRK-İŞ
  13. Türkiye Barolar Birliği
  14. TÜRKONFED
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