İş dünyası Kilis’ten dünyaya mesaj verdi

Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan’ı makamında ziyaret eden heyet adına konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletin ve milletin yanında olduklarını söyledi.

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“Türkiye’nin sivil toplumunu ve iş dünyasını temsil eden ülkemizin önde gelen kuruluşları olan: ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK, TİM, TOBB, TÜGİAD, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği, TÜRKONFED olarak buradayız” diyen Tobb Başkanı, “Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla büyük bir operasyon yürütüyor. Devletimize ve milletimize desteğimizi göstermek için Suriye sınırındayız” dedi.

“İNSANLIK NEYMİŞ GÖRSÜNLER”

Hisarcıklıoğlu, açıklamasının devamında “Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız” mesajı verdi.