İş dünyası için yeni formül bulundu

Türkiye'nin artan yurtiçi ve yurtdışı ekonomik ilişkilerine sivil toplum örgütlerinin başkanları yetişemeyince ortaya ‘eş başkanlık’ formül atıldı.

İş adamı dernekleri ve çatı örgütleri gibi en hareketli birimlerin yöneticileri aynı anda birkaç yerde olamayacağı için toplantılara kendileriyle aynı yetkiyle donattıkları üyelerini göndermeye başladı. Bu durum derneklerde başkan yardımcıları tarafından çözülse de yarı kamu statüsü olan yerlerdeki başkanlar, kendilerine yetki olarak denk yeni statülerin getirilmesi gerektiğini söylüyor. Yurtdışında bir ayda 4 ayrı toplantı yapılırken buraya gitmesi gereken başkanların, hem fiziki olarak hem de bedenen bu durumu kaldırması zor görünüyor. İşadamı örgütlerinin başkanları da sorunu çözmek için yönetim kurulu üyelerini, başkan yardımcılarını ya da profesyonelleri bile gönderdiklerini belirtiyorlar. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) yeni Başkanı Nail Olpak'ın da benzer sisteme geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu temponun en çok ihracatçı birliklerinde yaşandığını ve bu nedenle bu tür önlemlerin sık sık alındığını söyledi. Büyükekşi, "Hatta bazı zamanlar, profesyoneller devreye giriyor" dedi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise bu çözümün yarı kamu statüsündeki kurumlarda uygulanamadığını söyledi. Kaan, MÜSİAD'ın da bu yöntemi uyguladığını belirtti.



BAŞKANLAR ŞİRKETLERİ NEREDEYSE UNUTTU

Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, artan tempo nedeniyle başkan olan kişinin kendi şirketiyle ilgilenmesinin olanaksız olduğunu bu nedenle, katılmanın gerekli olduğu yerlere başkan yardımcılarını ya da yönetim kurulu üyelerini göndermeye başladıklarını söyledi. Tanrıverdi, "Bir araştırma yapılsa, sivil toplum örgütlerinin başkanlarının kendi şirketlerinde sıkıntı yaşadıkları görülür. Başkanlar, şirketleriyle ilgilenemediği için tempo ister istemez düşüyor" dedi.



Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz de, "Bir ayda 4 fuar olabiliyor. Bunlara başkanların gitmesi zor. Bu nedenle aynı yetkiyle donanmış yardımcılar gidiyor" diye konuştu.