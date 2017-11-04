İş Dünyası Çin’den Vize Kolaylığı İstedi

“Bir Kuşak, Bir Yol: Çin'den Türkiye'ye Yeni İpek Yolu” başlıklı Türkiye-Çin Ekonomik Forumu, Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü ve İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi işbirliği ile 3 Kasım 2017 Cuma günü üniversitenin Tuzla Kampüsü’nde düzenlendi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo’nun da konuşma yaptığı Forum’da ülkemize yatırım yapan Çin menşeli şirketlerin yöneticileri ve Çin’de yatırım yapan, Çin ile ticari ve ekonomik ilişkiler kuran yerli firma yöneticileri bir araya geldi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo açılış konuşmasında, geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul’da göreve başladığından bu yana defalarca Topkapı Sarayı’nı ziyaret ettiğini anlattı. “Sarayın porselen salonundaki o müthiş eserleri gördüğümde Çin-Türkiye dostluğunun ne kadar eskiye dayandığını bir kez daha anladım” diyen Bo iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirirken “Çin ve Türkiye ikili ticareti 2016’da 19 milyar dolara ulaştı. Çin, Türkiye’nin ikinci ticaret partneri olmaya devam ediyor” diye konuştu.

Bo ayrıca 5 yıl içinde Çin’in ithalat hacminin 8 trilyon doları bulacağını, 2017 yılında Çin gayri milli hasılasının 12 trilyon dolara ulaşacağını söyledi.

Forumun moderatörü Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güner Gürsoy Forumun açılışında Çin ve Türkiye arasında ekonomik iş modellerinin geliştirilmesinin her iki ülkenin menfaatine olacağının ve bir kuşak bir yol projesinin hayata geçmesini kolaylaştıracağının altını çizdi.

Panelde iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerini DEİK Türk-Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Necati Abacıoğlu, TÜSİAD Pekin Ofisi Eski Temsilcisi / Coşkunöz Holding Çin Baş Temsilcisi Iraz Turhan Alvaran, Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu Üyesi Bülent Aymen, ICBC Türkiye Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Xu Keen, HUAWEI Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Xu XiaoBo ve Kumport Genel Müdürü Özgür Soy değerlendirdi.

“İkili İlişkilerde Vize Olayı Çözülsün”

TÜSİAD Pekin Ofisi Eski Temsilcisi / Coşkunöz Holding Çin Baş Temsilcisi Iraz Turhan Alvaran ikili ilişkilerde ticaret dengesinde 2016 yılında toplam 27 milyar dolar ticaret hacminin gerçekleştiğini belirtti. Özellikle turizm alanında Çinli turistin ülkemize çekilmesinin önemini aktaran Alvaran, 2018’in Çin’de Türk turizm yılı olmasının turizme katkı sağlayacağını söyledi. İkili ilişkilerde vize konularının çözümünün gerekliliğine değinen Alvaran, bu konuda Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo’dan destek beklediklerini ifade etti.

“Çince öğrenmede çok geç kaldık. Gençler Çince öğrenmeli”

Çin’de Türk Ticaret Merkezi açılacağını anlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu Üyesi Bülent Aymen, Türkiye’nin 2016 yılı sonu itibarıyla 28 milyar dolarlık ihracat hacminin olduğunu, ancak Çin’le sadece 2,3 milyar dolar ihracat yaptığımızı söyledi: “Arada anormal bir makas var. Çin, son 5 yıldır hedef pazarımız. Fakat dil önümüzde büyük bir engel. Çince öğrenmede çok geç kaldık. Çin’le iş yapmak isteyen gençler mutlaka Çince öğrenmeli. Çin’in geçtiğimiz yıl Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımı 300 milyon dolar. 10 sene önce bu rakam 0’dı. İlişkilerin güçlenmeye başlaması ile birlikte Çin’den yatırım da akmaya başladı.”

“Vize Olayı Yumuşatılsın”

Aymen Çin konusunda Türkiye’nin klasik ihracat yapısından çıkmasının gerektiğini vurgularken “Mermer, maden ve çok az kimyevi madde ihracatımız var. Farklı yöne kaymamız lazım. Çünkü Çin madene yatırım yaptı. Kuru meyve, içecekler ve kimyevi madde sektörleri ile ilgili çalışmalar yapıyoruz şu anda” dedi. Aymen Başkonsolos Qian Bo’ya “Siz aracı olun, vize olayı yumuşatılsın. Bu durum bizi çok üzüyor” diyerek sözlerini bitirdi.

Konuşmasında ICBC Türkiye Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Xu Keen “Çin-Türkiye dış ticaret hacmi giderek artıyor. 2012 yılında imzalanan 2 ülke para birimi takas anlaşması ikili ticarete önemli bir ivme kazandırdı. Önümüzdeki hafta yen ve lira ile aynı anda fiyat verme sistemimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

“Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz”

HUAWEI Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Xu XiaoBo Türkiye’deki iyi ekonomik ortamın ve devlet destekleri sayesinde iyi bir dönemden geçtiklerini ifade etti: “Son 5 yılda Türkiye’de 50 milyon doları aşkın vergi ödedik. 1300 kişi yerli çalışana sahibiz. 660’tan fazla yerli şirketle işbirliği içindeyiz. Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz.”