İş ciddiye binince Barbaros Şansal tükürdüğünü yaladı!

Gözaltına alınan Barbaros Şansal, ifadesinde hakaret dolu videosunun çarpıtıldığını, demek istediklerinin aslında öyle olmadığını söyledi.

Eklenme: 03 Ocak 2017, 11:32
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Havalimanında gözaltına alınması sırasında halkın büyük tepkisine uğrayan Barbaros Şansal ifadesi alınmak üzere Güvenlik Şube'ye götürüldü. Polis sorgusunda Şansal'a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular soruldu.

"HESAP BENİM, TWEET BANA AİT DEĞİL"

Reina baskını sonrası "İşletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki sünni müslümanlar istanbul'da silahla insanları taradı, özeti budur" şeklinde mesaj attığı mesaj ile ilgili soruya Şansal, "Bu twit bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ım da böyle bir twit görmedim" yanıtını verdi.

Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.

"VİDEO ÇARPITILDI"

Çeşitli hakaretlerin yer aldığı video ile ilgili sorulara ise Şansal, videonun çarpıtıldığı yanıtını verdi. Emniyet ifadesini tamamlanan Şansal'ın Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması ile bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Avukat Efkan Bolaç, Şansal'ın uğradığı saldırı sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak beline, kasıklarına ve böbreklerine darbe aldığı, ellerinde ve vücudunda çizikler olduğu bilgisi verdi.

BARBAROS ŞANSAL'DAN M. KEMAL TİŞÖRTLÜ PROVOKASYON

Son bir ayda onlarca can teröre verilmişken ülkesinin insanına 'b.kunda boğul' diyecek kadar gözü dönmüş Barbaros Şansal hakaretler dolu videolarını çekip yayınladıktan sonra KKTC'den sınır dışı edildi. Gece yarısı Türkiye'ye getirildi, uçaktan iner inmez ise linç edildi.

AKLINCA M. KEMAL TİŞÖRTÜYLE PROVOKE EDİYOR


Barbaros Şansal'ın uçaktan inerken üstünde M. Kemal fotoğrafı olan bir tişört giydiği fark edildi.

Güya "Bana tepkili olanlar Atatürkçü düşmanlarıdır" gibi ucuz mu ucuz bir provokasyona daha imza attı ancak şu ana kadar kendisine gelmiş bir Kemalist destek gözükmüyor.

 
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HABER YORUMLARI
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Alper Tunga

Semmoo,senin kulakların duymuyor mu? Adam müsfeddesi olan, ne idüğü belirsiz yaratık, tüm millete hakaret ediyor. Ne yapalım? bize hakaret ettin, iyi ettin mi diyelim.Bu ne idüğü belirsiz, şeref yoksunu herif tabii ki, tüm TÜRK milletine hakaret ettiği için, cezalandırılmalı..

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hasankose

uyusturucu bagimlisi kimlik sorunu yasayan maskara

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Bilgi turan

Semmoo sen o kafayla anca kendini yargılarsın bugün o kelimeyi kullanırken dikatli kullan çünkü Tayyip. Adıyla sen hitap edemesin edemezsin çünkü o bir cumhurbaşkanımızın adınıda inadınıza söliyim dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan dır kimse dil uzatmasın kimse laf atmasın ortalığa eğer 15 tembuz size hiç Bi şekilde bişe leri andırmıyorsa yaşasın kötüler ve hailer için cehennem ne mutlu türküm çünkü bizler iyilik ve barış için yaşarız sizlerde bilmediniz olaylar peşinden koşarsınız

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Sabırtşı

Bence de " Başta Erdoğan yargılanmalı" diyenler yargılanmalı.

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Ali

Semmoo alcagi konuyu sapitma picoglu.Erdoganlaak parti ile ne alcagin vereceginvar yaz bana.

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Tahir Akkuş

.. semmoo satılık köpeği munafık islam düşmanı Allah hepinizi helak edecek inşallah sen ne itsin reise dil uzatacan adi

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Misafir

semmoo ,dangalaklığın bile bir sınırı var be.Sendeki?

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serkan mert

İngiliz vatandaşlığı sözü almıştır.

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Dürüst olalım

Semmo dedigin yanlis sansal dedigin varlik aleni olarak hakaret etmistir karisiliginda bahsettigin kisilerden ben boyle bisey aleni olarak ne gordum ne duydum. Amaaa su isadami vardi ya milletin a.... na koyacagiz diyen cengiz miydi neydi heh bu milletin ayni tepkiyi bu cengize gostermeyisi o kadar enteresan bir olay ki yani bu millete iki kisi kufur ediyor birileri diyorki milletim sen buna kiz tepki goster ama buna gosterme birak nasil isterse kufur etsin, bu cok enteresan. iste aynen bu gun elestirdigimiz bir cok cemaat veya farkli kurum ve kurulusta uygulanan, iradeni kullanamama sorgulama itaat et ve bunun gibi daha nice bireyi sorgulamaktan ve fikrini beyan etmesini engelleme politikalarinin sonucu geldik bu noktaya. Yani millet neye tepki gosterecegini neyi tebrik edecegini kendi belirleyemiyor artık.

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fatihhh

semmooo şansal dangalağıyla c.başkanını kıyaslayacak kadar aptalsın, dingilsin,g.zekalısın...

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semmoo

eger sansal suc islediyse ve yargilanmaliysa, ayni suctan basta erdogan olmak üzeri bir cok akp,lileryargilanmali

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