İş arayanlar dikkat… O sektör acil 80 bin kişi arıyor

Hükümetin önemli destekler verdiğine vurgu yapan Alyüz şunları kaydetti: "İç giyimsektörü geçtiğimiz yıl yaptıkları toplam 6 milyar dolarlık ihracatlarını; bu yıl 7 milyar dolar civarına çıkartmak için sıkı bir çalışma içine girdi. TİGSAD olarak çok uzun yıllardır yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bunun en büyük kanıtı geçtiğimiz yıl yaptığımız ihracat rakamlarımız. Dünyadaki global krize rağmen iç giyimciler olarak hemen hemen dünyanın bütün ülkelerine ürün vermekteyiz. TİGSAD fuar tanıtımı ve çalışmalarını geçmiş yıllarda 30 ülkede gerçekleştirdi. Bu yıl ise 40 ülkenin üzerine çıkma hedefindeyiz. Yeni ziyaret ve tanıtım yapmak istediğimiz ülkelere; G.Afrika, Almanya, Katar, Endenozya, Malezya, Nijerya, Filistin, İsrail gibi ülkeler ekleyerek çalışma alanlarımızı genişletiyoruz. İstanbul’da geçmiş yıllarda başarılı geçen, LİNEXPO fuarımızı, önümüzdeki yıllarda yurtdışına taşımayı özellikle de Arap ve Türki Cumhuriyetlerinde fuar yapmayı hedefliyoruz. Aslında 195 ülkede tanıtım yapmak en büyük hayalimiz. Tüm dünya ülkelerini her yıl sırayla dolaşıp tanıtımlar yapacağız."

Üye sayılarını 331'den 500'ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Alyüz, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarımıza olan ilgi gittikçe artmakta. Geçen yıl katılan bütün firmalardan bu yılda katılım teyidi aldık. Geçtiğimiz yıl katılamayan dışarıda kalan diğer firmalara da bu yıl yer vermek için elimizden gelen çalışmaları yapmaktayız. Bu firmalar için boş standlarımız olduğu takdirde kura çekilişi veya açık arttırma ile stand vereceğiz. TİGSAD olarak en büyük hedefimiz kendi markalarımızın dünya markaları arasına girmesidir.