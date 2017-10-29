İş arayan Riekerink ilan verdi
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan ancak koltuğu Tudor'a kaptıran Riekerink işsiz kaldı.29 Ekim 2017 Pazar 15:01
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra iş bulamayan Jan Olde Riekerink, internet üzerinden verdiği ilanla kendine güzel CV yapacak birini arıyor. İlanda, "Riekerink için photoshop bilgisi yüksek olan, verdiğim bilgileri resme dökerek güzel bir dizayn yapacak, ileri seviyede bir CV yapacak birine ihtiyacımız" ifadeleri kullanıldı. Bu gelişme, Riekerink'in iş bulmakta zorlandığının göstergesi oldu.