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İş alemine 55 milyarlık kredi müjdesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, “Kredi Garanti Fonu (KGF) iş dünyasının çarklarını hızlandıracak yeni kredi imkanları için seferber olmuş durumda. 5 milyar lirası geri dönüşlerden olmak üzere 55 milyarlık bir kredi sağlanacak. Bu adımlar iş adamlarının önünü açacak” dedi.

09 Şubat 2018 Cuma 09:30
İş alemine 55 milyarlık kredi müjdesi

Oran, İTO’nun şubat ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Teşvik hükümetten çalışmak bizden” mesajını vererek şöyle konuştu: “55 milyarlık kredinin yüzde 70’i yatırıma ve ihracata, yüzde 30’u ise, diğer alanlara yönlendirilecek. İşte tüm bu adımlar, iş adamlarının önünü açacak adımlar.

Oran, İTO Genel Sekreteri Ömer Bal’ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını, genel sekreter yardımcılığını yürüten Nurcan Turan’ın da genel sekreterliğe vekalet edeceğini belirterek kendisine başarılar diledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:30
  1. İTO
  2. Öztürk Oran
  3. Kredi Garanti Fonu

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