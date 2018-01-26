İş ahlâkını destekleyecek imza

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Adalet Akademisi (TAA) arasında, “Ekonomi ve Hukuk Alanında Yapılacak Çalışmalar Konusunda İş birliği Protokolü” imzalandı. Protokol; iş hayatı, ekonomi ve hukuk alanında yapılacak çalışmalar konusunda iş birliğini kapsıyor.

KANUN ÖNERİSİ GÜNDEMDE

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, her fırsatta iş dünyasında yüksek ahlakı ve erdemi yüceltmenin önemine vurgu yaptıklarını belirtti. İş hayatında hukukun tam anlamıyla anlaşılır ve uygulanabilir kılınmasının, iş ahlakını destekleyeceğini vurgulayan Kaan, “İşte bu doğrultuda, çeşitli projeler üreterek, kaynakların ulaşılabilir ve anlaşılır olmasını ve farkındalığın yükselmesini sağlayacağız” diye konuştu. İş dünyasında zaman zaman hukuki süreçlerle ilgili çeşitli sorunlar yaşandığını dile getiren Kaan, “MÜSİAD olarak iş dünyasından edindiğimiz izlenimleri, kendi tecrübelerimiz ve entelektüel birikimimizle destekleyerek, hükümetimize, ilgili konularda kanun önerileri sunacağız” dedi.

“AMACIMIZ YARGIYA GÜVENİ GÜÇLENDİRMEK”

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) Başkanı ve Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil ise yargının ilgi alanının çok geniş olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi: “Bizim amacımız yargıya güveni güçlendirmek. Bir ülkede yargıya güven güçlüyse, o ülkede huzur ve güven vardır. Aynı zamanda bir ülkede yargı sistemi iyi çalışıyorsa, dış yatırımcıların o ülkeye güveni artar, yatırım artar, ülkedeki refah seviyesi yükselir.”