İş adamının oğlu şoförlerini öldürdü!

Olay, Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki yalıda dün saat 11.00'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işadamı Sabri Y.'nin oğlu Burhanettin Tarkan Y., 20 yıl boyunca aile şoförleri olarak çalışan evli ve bir çocuk babası olan Nihat Bulca'yı aralarında geçen tartışma yüzünden, boynundan ve omurgasından olmak üzere 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Hemen hastaneye kaldırılan Nihat Bulca, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

"GÜNCEL KONULAR TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ"

Nihat Bulca'nın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almaya gelen kayınbiraderi Mehmet Arı, işadamı Sabri Y.'nin oğlu Burhanettin Tarkan Y.. ile şoför Nihat Bulca'nın arasında güncel, siyasi ve Suriye gündeminin tartışıldığını iddia etti.