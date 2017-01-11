İş adamı bu halde bulundu

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan eski iş adamı Ömer Pişkin, anne ve babası evden ayrıldıktan sonra sinir krizi geçirip evindeki eşyalara zarar vermeye başladı.

Bir süre sonra eve gelen baba Doğan Pişkin, oğlunun kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ekipleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesine bağlı CAN-KUR ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

KELEPÇELENDİ

Ekipler, baba Doğan Pişkin'in verdiği anahtarla kapıyı açıp daireye girdi. Odaları gezerek Pişkin'i arayan polisler, yerlerde kırılmış halde eşyalarla karşılaştı.

Polisler tarafından yatak odasında bulunan Pişkin, uzun süre konuşmayınca kendine zarar verme ihtimaline karşı kelepçelenerek aşağıya indirildi.

Avukatı gelmeden konuşmayacağını söyleyen Pişkin, polislerin sağlık ekiplerinden sakinleştirici ilaç vermesini istemesine de tepki gösterdi.

Pişkin, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

BUNALIMA GİRDİ

Baba Doğan Pişkin, gazetecilerin soruların üzerine, oğlunun kağıt sektöründe faaliyet gösterirken iflas ettiğini, bir süre önce eşinden de ayrıldığını ve alkol kullanmaya başladığını, yaşadıklarının etkisiyle de bunalıma girdiğini belirtti.