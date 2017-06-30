İş adamı bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 36 yaşındaki iş adamı Fatih Aydar, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Aydar, arkadaşlarıyla ilçe merkezindeki bir çay ocağına geldi.

İçinde üç kişinin bulunduğu hafif ticari araçtan inen Abdulkadir K, çay ocağında arkadaşlarıyla sohbet eden Aydar'a bıçakla saldırdı.

Daha sonra geldiği araca binen saldırgan, diğer iki kişiyle olay yerinden kaçtı.

Kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Fatih Aydar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri saldırgan ile yanındaki iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayetin ardından bir süre sonra polise Yüzbirevler Mahallesi'ndeki hurdacı dükkanında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

Olay yerine gelen ekipler, yanan iş yerinin Aydar'ı bıçaklayan Abdulkadir K'ya ait olduğunu belirledi. Polisler, yangının cinayet sonrası söz konusu iş yerinin önüne gelen bazı kişiler tarafından çıkarıldığını da tespit etti.

Hızla yayılan ve yakındaki bir depoya sıçrayan alevlerin söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre ilçe ve beldelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından güçlükle söndürüldü.

Yangın mahallindeki tüplerin patlaması zaman zaman korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Muhabir: Zekeriya Türkel

Kaynak: AA