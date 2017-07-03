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İş adamı Aydar'ın katil zanlısı tutuklandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı  sonucu hayatını kaybeden iş adamı Fatih Aydar'ın katil zanlısı Abdulkadir Kabalcı  (23) tutuklandı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:49
İş adamı Aydar'ın katil zanlısı tutuklandı

Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı  Aydar'ı, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen ve Konya'nın Ereğli  ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında yakalanan Kabalcı'nın emniyetteki  işlemleri tamamlandı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri arasında Simav Adliyesine sevk edilen  şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Simav'daki bir çay ocağında 30 Haziran'da arkadaşlarıyla sohbet  ederken, içinde 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araçtan inen Abdulkadir  Kabalcı'nın bıçaklı saldırısı sonucu kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih  Aydar (36), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Geldiği araçla ve kişilerle kaçan Abdulkadir Kabalcı'nın hurdacı  dükkanı, kimliği henüz belirlenemeyen zanlılarca ateşe verilmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, önceki gün Konya'nın Ereğli ilçesinde  polisin yol kontrolü sırasında yakalanarak gözaltına alınmış ve sorgulanmak üzere  Kütahya'ya gönderilmişti.
 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:49
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