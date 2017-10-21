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İrlandalı turistleri taşıyan tur minibüsü devrildi yaralılar var

İzmir'in Menderes ilçesinde turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 23:56
İrlandalı turistleri taşıyan tur minibüsü devrildi yaralılar var

Aydın’ın Kuşadası ilçesinden Adnan Menderes Havalimanı'na İrlandalı turistleri taşıyan H.A yönetimindeki minibüs Menderes ilçesi Ahmetbeyli yolu Yoncaköy mevkisinde devrildi.


Kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Selçuk Devlet Hastanesi ile İzmir'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, devrilen minibüste sürücü ile 16 kişinin bulunduğu, kazadan yara almadan kurtulan turistlerin başka araçlarla Adnan Menderes Havalimanı'na gönderildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 23:56
  1. Aydın
  2. Adnan Menderes Havalimanı
  3. İrlandalı turist
  4. minibüs
  5. 112 Acil Servis
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