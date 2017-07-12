İrlandalı turist beraat etti! Dayak yiyen esnaf 3 yıl ceza aldı
Aksaray'da esnafa karşı tek başına verdiği mücadele ile gündeme gelen İrlandalı turist davasında karar çıktı. İrlandalı boksör "meşru müdafa" nedeniyle ceza almazken bir Aksaray esnafı ise mahkum oldu.12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:28
Aksaray'da su almak isterken su şişelerinin yere dökülmesiyle başlayan tartışma, sonrasında esnaf ile girdiği kavgada tek başına verdiği mücadeleyle gündem olan Kuveyt asıllı İrlandalı Mohammed Fadeldabbous'un karıştığı olayla ilgili açılan dava sonuçlandı.
BOKSÖR BERAAT ETTİ
Mahkeme, İrlandalı Mohammamed Fadeldabbous'un yumruklarına "meşru müdafa" diyerek ceza vermedi.
ESNAF HAPİS CEZASI ALDI
Sanık Esnaf Şenol Palan'ı ise "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı.