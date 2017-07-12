İrlandalı turist beraat etti! Dayak yiyen esnaf 3 yıl ceza aldı

Aksaray'da su almak isterken su şişelerinin yere dökülmesiyle başlayan tartışma, sonrasında esnaf ile girdiği kavgada tek başına verdiği mücadeleyle gündem olan Kuveyt asıllı İrlandalı Mohammed Fadeldabbous'un karıştığı olayla ilgili açılan dava sonuçlandı.

BOKSÖR BERAAT ETTİ

Mahkeme, İrlandalı Mohammamed Fadeldabbous'un yumruklarına "meşru müdafa" diyerek ceza vermedi.

ESNAF HAPİS CEZASI ALDI

Sanık Esnaf Şenol Palan'ı ise "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı.