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Irkçı vekile büyük şok! Restorandan kovdu

Avustralya Meclisi'ne burka ile gelerek, 'Bu kumaş parçasını atmaktan mutluyum' deyip üzerindeki burkayı atarak şov yapan ırkçı vekil Pauline Hanson, Avustralya'da gittiği restorandan, restoran sahibi tarafından kovuldu.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 20:27
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 20:27
  1. Avustralya Meclisi
  2. Pauline Hanson
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