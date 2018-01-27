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Irkçı Trump'tan o liderlere 'saygı' mektubu

ABD Başkanı Donald Trump, Afrika liderlerine yeni bir mektup yazarak, Afrika halkına "derin bir saygı duyduğunu" ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Mart ayında kıtaya "uzun süreli bir ziyaret" yapacağını söyledi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 16:35
Irkçı Trump'tan o liderlere 'saygı' mektubu

Perşembe günü yazılan mektupta Trump, bu hafta sonu Etiyopya'nın başkentinde düzenlenecek olan Afrika Birliği zirvesi için toplanan Afrikalı liderlere seslendi.

ABD'li diplomatlar, Trump'ın Afrika halkını kirli bir tuvaletle kıyaslamasının ardından, günlerce süren şok ve kınamalar ABD'li diplomatların kafasını karıştırdı. Trump ise bu dili kullanmadığını, ifade etti.

Trump, Ruanda başkanı ve yeni Afrika Birliği başkanı olan Paul Kagame ile Cuma günü Dünya Ekonomik Forumu'nda bir araya geldi ve Kagame'yi "dost" olarak nitelendirdi.

55 ülkeden oluşan kıtalar zirvesinde Trump'ın kaba sözlerine cevap verilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 16:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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