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Irkçı tezahüratlara kızdı, sarı kart gördü!

Fransa Ligi'nde Dijon'un Nice'i 3-2 mağlup etti karşılaşmada ırkçılık krizi yaşandı.

11 Şubat 2018 Pazar 14:09
Irkçı tezahüratlara kızdı, sarı kart gördü!

Nice'in İtalyan golcüsü Mario Balotelli, 74. dakikada sarı kart gördü ve buna büyük tepki gösterdi.

Nice'in resmi twitter hesabı, Balotelli'nin tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki göstermesi sebebiyle sarı kart gördüğünü açıkladı.

Mücadeleyi 3-2 kaybeden Nice, bu sezon 25. maçta 11. mağlubiyetini aldı ve 34 puanla 8. sırada kaldı. Dijon ise puanını 31'e çıkardı.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 14:09
  1. Mario Balotelli
  2. nice
  3. Dijon
  4. Fransa Ligue 1

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