Irkçı saldırıları terör örgütü PKK devraldı

Zeytin Dalı bahanesiyle sokağa dökülen PKK’lılar camilere zarar verdi, Türklerin yaşadığı bina ve işyerlerine saldırdı. Diplomatik misyonlar hedefe konuldu.

Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı bahanesiyle artan saldırıların yelpazesi genişledi. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere yönelik ırkçı saldırılar, yerini PKK/PYD destekçilerinin saldırılarına bıraktı. Binlerce kişiyi katleden terör örgütü PKK/PYD’nin yandaşları, demokrasi ve insan hakları gibi kavramları kendine kalkan yaparakTürkleri ve Türk kuruluşları hedef aldı.

CAMİLERE SALDIRILAR ARTTI

Batılı ülkerin görmezden geldiği saldırılarda Avrupa’nın farklı kentlerinde camiler, Türk işyerleri, diplomatik misyonlar hedefe koyuldu. Almanya’da DİTİB Yeşil Cami, Eyüp Sultan Camii, Sultan Alparslan Camii ile Ulu Cami'ye saldırılar gerçekleşti. Hollanda’daki terör yandaşları Rotterdam’da Geylani Hizmet Vakfı’na bağlı camiye zarar verdi, duvarlarına Türkiye aleyhtarı sloganlar yazıldı.

‘FETİH DUASI’ ENGELLENDİ

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İsveç Teşkilatının (UETD) başkent Stockholm’deki binasına terör örgütü PYD/PKK yandaşları tarafından saldırı düzenlendi. UETD İsveç şubesinde Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerin başarısı için “Fetih duası” programı düzenlenecekti. Program öncesinde bina, terör örgütü PYD/PKK yandaşları tarafından saldırıya uğradı.

TÜRKLER AŞIRI TAHRİK ALTINDA

Türkiye’nin Avusturya’nın Salzburg Başkonsolosluğu PKK’lıların hedefi oldu. Başkonsolosluğun bahçe kapısı ile bina girişindeki camlar kırıldı. Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde bina, işyerleri, köprü ve istasyonlara kışkırtıcı yazılar yazıldı. Almanya'nın Hannover Havalimanı’nda Türklerin bulunduğu terminal işgal edilip PKK paçavralarıyla alanda bulunan Türk yolculara saldırıldı.

Yine geleceklermiş



Fransa’da terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Bordeaux’da İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı camiye dün gece saldırıda bulundu, duvarlarına terör örgütüyle bağlantılı sloganlar yazdı. Cami derneğinin Başkanı Emre Durmuş, “Duvarın üzerinde ‘PKK’, ‘YPG’ yazılıydı. ‘Tekrar geleceğiz’ şeklinde yazılan bir tehdit mesajı vardı.” dedi.