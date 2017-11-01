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Irkçı lider: Vekil ya da bakan görmek istemiyorum

PVV lideri Irkçı Wilders, Hollanda'da çift vatandaşlık sahibi vekil ya da bakan görmek istemediğini söyledi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 19:12
Irkçı lider: Vekil ya da bakan görmek istemiyorum

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV)  lideri Geert Wilders, Hollanda Parlamentosunda ve kabinede sadece Hollandalıların  olması gerektiğini savundu.

Wilders, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Burası Hollanda  parlamentosu. Burada Hollandalı olman gerekir. Ben parlamentoda Türk, Faslı ya da  bir İsveçli olmasını istemiyorum. Bunu söylemeye hakkım yok mu benim? Burası  benim ülkem" dedi.

Milletvekilinin veya bakanın çifte vatandaş olmasına karşı olan  Wilders, iki ülkeye sadakat yerine parlamentosunda bulunduğu ülkeye sadık olması  gerektiğini savundu.

Wilders'in bu açıklaması parlamentoda büyük tepki topladı.

Wilders'a tepkisini gösteren Türklerin kurduğu Denk Partisi siyasi  lideri Tunahan Kuzu, "Kimin Hollandalı olup olmadığına Wilders değil, ülkenin  anayasası karar verir. Çifte vatandaşlık bir kişinin ülkeye olan sadakatı  hakkında hiçbir şey ifade etmez. Bir kişinin sadakati davranışlarıyla  ölçülebilir." ifadelerini kullandı.

Kuzu, Wilders'in bu konuda daha çok kendi sadakatini sorgulaması  gerektiğini belirterek, "Wilders, geçmişte evinde bulunmaktan daha çok İsrail  Büyükelçiliğinde bulundu. Bu o kadar dikkat çekiciydi ki Hollanda İstihbarat  Birimi bu durumu araştırmak zorunda kaldı." diye konuştu.

PVV, parti programında, ülkedeki camileri kapatmayı, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamayı ve sığınmacılara verilen oturma izinlerini iptal etmeyi vadetmişti.

Wilders liderliğindeki PVV, ülkede mart ayında yapılan genel  seçimlerde mecliste 20 sandalye elde ederek ikinci büyük siyasi parti  olmuştu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 19:12
  1. Wilders
  2. Hollanda
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