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Irkçı Le Pen kudurdu! Erdoğan'ın ziyaretinden rahatsız oldular

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin hemen durdurulmasını isteyen Le Pen, Erdoğan'ın Fransa'da kabul edilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:00
Irkçı Le Pen kudurdu! Erdoğan'ın ziyaretinden rahatsız oldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

AB RESTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılan ikili görüşmenin ardından basın toplantısında Avrupa Birliği konusunda "Türkiye gibi bir ülke AB ülkeleri arasında yok. Sürekli olarak, 'ne olur bizi artık alıverin' diyecek halimiz yok" sözleriyle resti çekti.

SES IRKÇI PARTİDEN GELDİ

Erdoğan'ın bu sözleri Fransız siyasetinde büyük yankı uyandırdı.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'NİN AB'DE YERİ YOK

Macron'un Erdoğan'ı kabul etmesinin yanlış olduğunu savunan Le Pen, Türkiye'nin kesinlikle Avrupa Birliği içerisinde yer almamasını istediklerini söyledi.

 

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:00
  1. Fransa
  2. Avrupa Birliği
  3. Türkiye
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Emmanuel Macron
  6. Marine Le Pen
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