Irkçı Hollandalı liderden skandal Türkiye açıklaması! Irkçı Hollandalı lider Geert Wilders, Türkiye ve İslam'ı Avrupa'da istemediğini aksine İslam'ın Avrupa'da azalmasını istediklerini açık bir şekilde beyan etti. Wilders böylece Türkiye'nin neden Avrupa Birliği'ne (AB) giremediğini özetlerken AB'nin gerçek niyetini de gözler önüne serdi.