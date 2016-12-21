Irkçı Hollandalı liderden skandal Türkiye açıklaması!

şehit edilen her güvenlik güçlerinin kanında amerika almanya avrupa ülkeleri ve natonun parmağı var. Bunu anlamak için ileri üstün zekalı olmaya gerek yok.Tavşana kaç tazıya tut anlayışı ile Türkiyeyi yıllardır bu pkk denen bela ile uğraşmaya mecbur bıraktılar.bu pkk belası ile uğraşmaktan hep geri kaldık.bu hain iki yüzlü katil ülkeler yıllarca terör örgütüne silah ve para yardımı yaptılar.bide utunmadan sıkılmadan kınama mesajları yolluyorlarCevapla
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Bi kere müslümanım diyen adam avrupa birliğine girmekistiyoruz dermiBi sormak lazım Efendimiz ve sahabeleri şu an olsaydı kalkipta gavurlara bizide aranıza alın dermiydi Biz müslüman olarak davamıza sahip çıkıyor ve gavurlar birliğine girmiyoruzCevapla
Kafirde sıkıntı yok kafir kafirliğini yapacakda bunun karşılığında biz ne yapacağımız önemli. Şu havuz sistemine bi geçsek hiçde fena olmazCevapla
Bizim ulkemizde mehzep ayrimi yok bazilari hafiza kaybi yasiyor galiba ne zaman bu ulkede mehzep yuzundenkim kimin girtlagini sıktı yazmak icin is olsun sayfa dolsunkasïyan var ama bosa çaba fitne yapmayın kendi ulkesini görmekten aciz zavallilar baska ulkelere hakveriyorbati sevicilerCevapla
Çağrılan yere erinme, çağrılmasının yerde görünme. Adamlar bizi 60 yıla yakın kapılarında bekletiyor. Hiç utanıp sıkılmadan bekle babam bekle. Bu görgüsüzleri kendi hallerine bırakmalı. Bakın onlar biZi içlerine almak için kabul ederlerse ömrüm yeterse hayır diyeceğim. Ömrüm yetmezse evlatlarıma hayır demelerini şimdiden vasiyet ediyorum.Cevapla
ELHAMDULLIAH MUSLUMANIMama inanin adam hakli dusunun biz kendi guzel vatanimizda MUSLAMAN olmamiza ragmen mezhep ayirimindan herkes birbirine dusman elin gavuru birakin mezhebi elbebette gavurdan baska kimseyi istemez avrupaya habire demokrasiniz insan haklariniz nerde bagiracagiz ama biz bir birimizi kesecegiz oglemi! Allah bizi islah etsinCevapla
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