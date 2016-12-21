Cloudflare

Irkçı Hollandalı liderden skandal Türkiye açıklaması!

Irkçı Hollandalı lider Geert Wilders, Türkiye ve İslam'ı Avrupa'da istemediğini aksine İslam'ın Avrupa'da azalmasını istediklerini açık bir şekilde beyan etti. Wilders böylece Türkiye'nin neden Avrupa Birliği'ne (AB) giremediğini özetlerken AB'nin gerçek niyetini de gözler önüne serdi.

Eklenme: 21 Aralık 2016, 22:04
Bu haber 21.113 kez okundu
 
Etiketlergeert wildershollanda türkiyetürkiye avrupatürkiye ab
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Ömer halis

şehit edilen her güvenlik güçlerinin kanında amerika almanya avrupa ülkeleri ve natonun parmağı var. Bunu anlamak için ileri üstün zekalı olmaya gerek yok.Tavşana kaç tazıya tut anlayışı ile Türkiyeyi yıllardır bu pkk denen bela ile uğraşmaya mecbur bıraktılar.bu pkk belası ile uğraşmaktan hep geri kaldık.bu hain  iki yüzlü katil  ülkeler yıllarca terör örgütüne silah ve para yardımı yaptılar.bide utunmadan sıkılmadan kınama mesajları yolluyorlar

Cevapla

İkram Deniz

Bi kere müslümanım diyen adam avrupa birliğine girmekistiyoruz dermiBi sormak lazım Efendimiz ve sahabeleri şu an olsaydı kalkipta gavurlara bizide aranıza alın dermiydi Biz müslüman olarak davamıza sahip çıkıyor ve gavurlar birliğine girmiyoruz

Cevapla

Ismail

Adamlar bülbül olmaya başladıallahım bize bu günleri gösterdi gavur yola geldi..

Cevapla

Gu

Bunu biz 2017 secimde göreceğizşimdişişirme anketler zamanı geldimirli bos kalacakoy veren yeterli çıkmayacak.Bizlerde Türk kökenli DENK partisinevereceğiz hepimiz inşallah ki bir görsünler bunlar.

Cevapla

Ömer baltacı

Kafirde sıkıntı yok kafir kafirliğini yapacakda bunun karşılığında biz ne yapacağımız önemli. Şu havuz sistemine bi geçsek hiçde fena olmaz

Cevapla

Komşu

Düşmanın bile mert olanı iyidir.sıkıntı yok

Cevapla

Rayiha

Bizim ulkemizde mehzep ayrimi yok bazilari hafiza kaybi yasiyor galiba ne zaman bu ulkede mehzep yuzundenkim kimin girtlagini sıktı yazmak icin is olsun sayfa dolsunkasïyan var ama bosa çaba fitne yapmayın kendi ulkesini görmekten aciz zavallilar baska ulkelere hakveriyorbati seviciler

Cevapla

Zekeriya gökçe

Çağrılan yere erinme, çağrılmasının yerde görünme. Adamlar bizi 60 yıla yakın kapılarında bekletiyor. Hiç utanıp sıkılmadan bekle babam bekle. Bu görgüsüzleri kendi hallerine bırakmalı. Bakın onlar biZi içlerine almak için kabul ederlerse ömrüm yeterse hayır diyeceğim. Ömrüm yetmezse evlatlarıma hayır demelerini şimdiden vasiyet ediyorum.

Cevapla

emirhan emir

ELHAMDULLIAH MUSLUMANIMama inanin adam hakli dusunun biz kendi guzel vatanimizda MUSLAMAN olmamiza ragmen mezhep ayirimindan herkes birbirine dusman elin gavuru birakin mezhebi elbebette gavurdan baska kimseyi istemez avrupaya habire demokrasiniz insan haklariniz nerde bagiracagiz ama biz bir birimizi kesecegiz oglemi! Allah bizi islah etsin

Cevapla

Ali bulut

Sizin ne dediginizin önemi hic yok kaderin üstünde bir kader vardir

Cevapla

1956

Ka fır soyu istesen de istemesen de ıslamiyet yayilacak

Cevapla

  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Bakın Türkiye'de bir günde kaç ekmek israf ediliyorBakın Türkiye'de bir günde kaç ekmek israf ediliyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Türkiye'de günde üretilen 91 milyon…

Villada 4 gün 'darbe planı' yapmışlarVillada 4 gün 'darbe planı' yapmışlar

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında itirafçı olan "Şapka" kod adlı şüpheli,…

4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti

2015’te ölen Levent Kırca’nın Oya Başar’dan olan iki çocuğunun ardından,…

Çapa Eğitim Kurumu’ndan Suriyelilere yardımÇapa Eğitim Kurumu’ndan Suriyelilere yardım

Çapa Eğitim Kurumları, ülkelerinde yaşanan iç savaş yüzünden mağdur olan…

Mardinliler, Şehitler Tepesi’ndeMardinliler, Şehitler Tepesi’nde

İstanbul’daki Mardinliler, Beşiktaş’ta terör saldırısında 36 polisin şehit düştüğü Şehitler…

Avrasya Elektronik Yılın İyilik Hareketi ödülüne layık görüldüAvrasya Elektronik Yılın İyilik Hareketi ödülüne layık görüldü

Türkiye'de artan iş ve trafik kazalarına dikkat çekmek adına 2009…

Bozüyük’te 3 öğretmen açığa alındıBozüyük’te 3 öğretmen açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel…

Ayakta donan tilki bakın aslında neymişAyakta donan tilki bakın aslında neymiş

Termometrelerin eksi 32 dereceyi gösterdiği Bayburt'ta bir tilkinin ayakta donduğu…

FETÖ’cü akademisyenler jandarmadan kaçamadıFETÖ’cü akademisyenler jandarmadan kaçamadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu…