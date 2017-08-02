Irkçı gruptan alçak benzetme! Boş koltuk...

Göçmen karşıtı Norveçli aşırı sağcı bir grup, yürüttükleri ırkçı faaliyetlere destek toplamak için kullandıkları Facebook hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Göçmenlere karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirten ırkçı grup, Norveç'in hızla İslamlaştığını iddia edip, alaycı paylaşımlarda bulundular.

BOŞ KOLTUKLARA BENZETTİLER

Boş koltukları çarşaflı kadınlara benzeten grup, Norveç'te ırkçı saldırılarıyla tanınan azılı bir çete olarak biliniyor.