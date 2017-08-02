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Irkçı gruptan alçak benzetme! Boş koltuk...

Müslüman göçmenlere karşı mücadele ettiklerini belirten Norveçli ırkçı bir grup, boş otobüs koltuklarını çarşaf giymiş kadınlar olarak lanse edip Müslümanlarla dalga geçmeye çalıştı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:00
Irkçı gruptan alçak benzetme! Boş koltuk...

Göçmen karşıtı Norveçli aşırı sağcı bir grup, yürüttükleri ırkçı faaliyetlere destek toplamak için kullandıkları Facebook hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Göçmenlere karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirten ırkçı grup, Norveç'in hızla İslamlaştığını iddia edip, alaycı paylaşımlarda bulundular.

BOŞ KOLTUKLARA BENZETTİLER

Boş koltukları çarşaflı kadınlara benzeten grup, Norveç'te ırkçı saldırılarıyla tanınan azılı bir çete olarak biliniyor.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:00
  1. Müslüman
  2. Norveçli aşırı sağcı
  • 6.Murat6.Murat16 dk önce
    CHP liler Norveç tam size göre gidin keyfederseniz valla ne işiniz var sizin Bizim gibi yobaz modern olmayan Anadolu insanıyla batı tam size göre hadi pış pış :)
  • Sabri GüçSabri Güç33 dk önce
    Ahahaha..elektrik santrallerini mahalle arası mescid cami zanneden bizdeki CHP liler gibi...
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