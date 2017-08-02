Irkçı gruptan alçak benzetme! Boş koltuk...
Müslüman göçmenlere karşı mücadele ettiklerini belirten Norveçli ırkçı bir grup, boş otobüs koltuklarını çarşaf giymiş kadınlar olarak lanse edip Müslümanlarla dalga geçmeye çalıştı.02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:00
Göçmen karşıtı Norveçli aşırı sağcı bir grup, yürüttükleri ırkçı faaliyetlere destek toplamak için kullandıkları Facebook hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Göçmenlere karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirten ırkçı grup, Norveç'in hızla İslamlaştığını iddia edip, alaycı paylaşımlarda bulundular.
BOŞ KOLTUKLARA BENZETTİLER
Boş koltukları çarşaflı kadınlara benzeten grup, Norveç'te ırkçı saldırılarıyla tanınan azılı bir çete olarak biliniyor.