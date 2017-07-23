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İrfan Başaran, hazırlık maçında hasret giderdi

Evkur Yeni Malatyaspor’dan Boluspor’a transfer olan ve iki takım arasında oynanan hazırlık maçında eski takımına karşı forma giyen orta saha oyuncusu İrfan Başaran, sarı-siyahlı kulübün başkanı ve futbolcularıyla hasret giderdi.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:33
İrfan Başaran, hazırlık maçında hasret giderdi

Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmaya ilk on birde başlayan İrfan, maç öncesi ve sonrası eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Maçı izleyen az sayıdaki Yeni Malatyaspor taraftarının bağrına bastığı başarılı oyuncu, yanına gelen Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile sarıldıktan sonra bir süre sohbet etti.

İrfan yaptığı açıklamada, eski takımına karşı farklı duygular içerisinde mücadele ettiğini kaydederek, “Yeni Malatyaspor’da 3 yılım geçti ve bu 3 yılda 2 şampiyonluk yaşadım. Bugün eski takımıma karşı farklı duygular içerisinde mücadele ettim. İnşallah Süper Lig’de de başarılı bir Yeni Malatyaspor izleyeceğiz. Orası benim ikinci memleketim, unutmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:33
  1. Atatürk
  2. Malatya
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  4. Boluspor
  5. Malatyaspor
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