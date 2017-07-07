Ağrı Dağı'na İran ve Ermenistan'dan turistler akın ediyor

Yurdun en büyük milli parklarından Ağrı Dağı Milli Parkı, doğal güzellikleriyle adeta misafirlerini büyülüyor.

Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı, barındırdığı yeşil alanlar, kaynak suları ve yaban hayvanlarıyla ilgi çekiyor.

Ağrı Dağı'nın eteğinden çıkan kaynak sularıyla beslenen Karasu çayının da içinde bulunduğu milli parktaki sulak alanlar, bir yandan bitki örtüsü bir yandan el değmemiş doğasıyla birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Başta kaplumbağa, yılan, ördek, kuş, kurbağa ve balık türleri olmak üzere birçok hayvana ev sahipliği yapan alan, dış güzelliğinin yanı sıra su altı güzellikleriyle de adeta hayran bırakıyor.

Uzunluğu yaklaşık 30 kilometreyi bulan sulak alanların ziyaret edilmesi durumunda yol boyunca farklı coğrafi güzellikler ile yaban hayvanlarına rastlamak mümkün.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında Karasu Sazlığı diye adlandırılan bölgenin Iğdır yöresi için doğal bir zenginlik olduğunu söyledi.

Milli park sınırlarında bulunan alanın birçok güzelliği barındırdığını anlatan Türkoğlu, "Aras ve Karasu'dan gelen sularla beslenen alanlar doğal yaşam ve kuşlar için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Suyun olduğu her yerde canlı varlığı vardır, bu alan Iğdır'ın biyoçeşitliliğine birçok katkıda bulunmaktadır. Örneğin burada 72 kuş türü hiç göç etmeden yemlenme alanı buldukları için başka bir yere gitmiyorlar." dedi.

"AĞRI DAĞI'NIN BUZULLARINDAN BESLENMEKTE"

Bölgenin en geniş ekosisteme sahip alanlarından birinin Ağrı Dağı Milli Parkı olduğunu anlatan Türkoğlu, şunları aktardı:

"Milli parktaki sulak alan Aras Nehri'nden gelen bir kol ve Ağrı Dağı'nın buzullarından beslenmekte. Buradaki suların büyük çoğunluğu Ağrı Dağı'nın sularıyla besleniyor. İlerisinde bir kaynak var, oradan akan suların da yardımıyla buradaki gölet ve göller oluşmakta. Ekosistemin olmadığı yerde ne tarımsal ürün ne de insanlar için yararlı bir şey vardır. Buradaki ekosistem, güzelliğin ve hayvan çeşitliliğinin olması, doğadaki besin zincirini sağlıyor. Ayrıca tarımsal katkıda bulunacak her türlü hayvanın yaşadığı bir ortamdır."

Milli parkta fotoğraf çalışması yapan doğaseverlerden Coşkun Oluz, "Biz gönüllü çevre dostları olarak bu alanda çalışma sürdürüyoruz. Bu alan ziyaretçilerine oldukça doğal bir manzara sunuyor, fotoğraf düşkünleri için çok güzel manzaralar var. Bugün yine arkadaşlarla burada çok güzel çalışmalar yaptık. Havadan ve yerden güzel fotoğraflar aldık." ifadelerini kullandı.

Yöreye yabancı konukların da ilgi gösterdiğini söyleyen Oluz, "İran'dan gelen dağcı arkadaşlar var, burayı onlara da anlatmıştık, merak edip geldiler. Nahçıvan'dan iki arkadaşımız var. Birçok kuş türünü barındıran bu alan komşu ülkelerimizden İran ve Nahçıvan'dan birçok turisti buraya çekiyor." diye konuştu.