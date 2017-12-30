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İranlılar geliyor! O kent ihya olacak...

Van'da tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, yeni yıla Van'da girecek.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:04
İranlılar geliyor! O kent ihya olacak...

Terör ve toplumsal olayların azalması İran'a komşu olan Van'a büyük avantajlar yaşatıyor. Son yıllarda İranlı turistlerin tatil için Van'ı tercih etmeye başlaması, esnafın yüzünü güldürürken, çok sayıda yeni otel ve eğlence merkezinin de kurulmasına neden oldu.

Sadece bu yıl için yaklaşık 500 bin İranlının geldiği Van'da özellikle hizmet sektörü olarak faaliyet gösteren işletmeler, tüm düzenlemelerini de İranlılara dönük yapıyor. Önceki yıllarda oldukça sönük geçen yılbaşı alışverişlerinin artık Van'da da büyük canlılık kazandığı ve renklendiği gözlendi.

Kentin mağazalarını doldurarak alışveriş yapan İranlılar, yeni yıla Van'da gireceklerini, fiyat ve konukseverlikten, kentin güzelliklerinde ve sunulan hizmetlerden mennun olduklarını, bir kaç gün kalıp eğlendikten sonra ülkelerine döneceklerini anlattı.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 14:04
  1. Van
  2. İRANLI TURİST
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