İranlı spikerin bira içerken fotoğrafları ortaya çıktı, ülke karıştı...

İran Devlet Televizyonu'nun tanınmış sipkeri Azadeh Namdari, İsviçre tatilinde başı açık bir şekilde bira içerken görüntülendi.



BAŞÖRTÜ TAKMA ZORUNLULUĞUNU SAVUNMUŞTU



Azadeh Namdari, gelen tepkiler nedeniyle işten atıldı. Azadeh Namdari, daha önce İran basınına verdiği röportajda ülkesindeki başörtü takma zorunluluğunu savunmuştu.





NEDEN BİRA İÇTİĞİNİ AÇIKLAMADI



Azadeh Namdari, ortaya çıkan görüntülerle ilgili açıklama da yaptı. Kapalı giyinmek zorunda kalmayan aile üyeleriyle birlikte oturduğunu söyleyen Azadeh Namdari, "O görüntüleri kimin çektiğini bilmiyorum. Fotoğraf çekilmeden önce başörtüm aniden düşmüş" dedi. Azadeh Namdari, bira içmesiyle ilgili ise hiçbir açıklama yapmadı.



İRAN'DAKİ BAŞÖRTÜ YASASI



1979'taki İslam devriminden sonra yürürlüğe giren başörtüsü yasasını bugüne dek ihlal edenler hakkında hiçbir resmi kayıt bulunmuyor. Ancak buna karşın 2004-2014 yılları arasında neredeyse yarım milyon kadına konu hakkında ihtar verildiği ve 30 binden fazla kişinin tutuklandığı belirtiliyor.