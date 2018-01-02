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İranlı muhalifler: Ya zafer ya ölüm!

İran'daki gerilim ortamı tırmanırken, gösterilere katılan rejim karşıtları video mesajlar paylaşmaya devam ediyor.

02 Ocak 2018 Salı 11:32
İranlı muhalifler: Ya zafer ya ölüm!

İran'da ekonomik sorunlara tepki olarak başlayarak ülke geneline yayılan rejim karşıtı gösteriler altıncı gününe girerken, rejim karşıtı muhalifler sosyal medya organlarından sesli ve görüntülü mesajlar yayınlamaya devam ediyor.

"Ahvazna" isimli sosyal medya kanalı tarafından yayınlanan son görüntülerde Arapça konuşan bir kişi elindeki beyanı okuyup Ahvaz kenti halkını "Pers işgaline" karşı ayaklanmaya çağırdı.

"YA ZAFER YA ÖLÜM"

Ahvaz kentinin Falahiya bölgesinden olduğu ifade edilen muhalifler tarafından yayınlanan ikinci videoda ise, gösterilerin ve ayaklanmanın durmayacağı mesajı verliyor. Muhalifler tarafından yapılan açıklamada, "Ya zafer ya ölüm" ifadeleri kullanılıp, tekbir getiriliyor.

"BİR AVUÇ İSYANCI"

İran'da başlayan rejim karşıtı gösterilerde dün gece 9 kişi hayatını kaybederken, altıncı gününe giren ayaklanmada ölü sayısı en az 20 olarak ifade ediliyor. Şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısı ise 450'yi aşmış durumda. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, göstericileri 'bir avuç isyancı' olarak tanımlarken ve kanunları ihlal edenlerle mücadele edeceğini söyledi.

Mepa News

 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 11:32
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