Cloudflare

İranlı milletvekilinden katil için itiraf!

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi milletvekili Kuddusi, 'Suriye kasabı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Suriye'nin Halep kentine yaptığı ziyaret, stratejik ve askeri iş birliği kapsamında bu ülke yetkililerinin talebiyle gerçekleşmiştir.' dedi.

İranlı milletvekilinden katil için itiraf!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 17:23
Bu haber 2.075 kez okundu

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi muhafazakar milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yurt dışındaki askeri ve istihbari faaliyetlerini yürüten Kudüs Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Halep'te bulunduğunu doğruladı.

İran'ın önde gelen gazetelerinden "Dünya-yi İktisad"ın haberine göre Kuddusi, "Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Suriye'nin Halep kentine yaptığı ziyaret, stratejik ve askeri iş birliği kapsamında bu ülke yetkililerinin talebiyle gerçekleşmiştir." dedi.

Hakkında uluslararası seyahat yasağı bulunan Süleymani'nin Halep'e gitmesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşıyacağını duyuran ABD yönetiminden gelen açıklamalara işaret eden Kuddusi, Süleymani'nin Suriye hükümetinin talebiyle bu ülkede bulunduğunu savunarak, "Bu yüzden Amerikalı yetkililer hukuki ya da siyasi hiçbir girişimde bulunamaz." ifadesini kullandı.

Beşşar Esed rejim yanlısı yabancı savaşçılar, geçen hafta Türkiye ve Rusya'nın öncülük ettiği ateşkes ve tahliye anlaşmasına rağmen Halep'in doğusundaki halkın bölgeden çıkışını engellemeye çalışmış, bu amaçla konvoylara saldırarak çok sayıda kişinin ölümüne neden olmuştu. İranlı General Seyid Cevad komutasında düzenlenen saldırılar esnasında Süleymani'nin de bölgede olduğu ortaya çıkmıştı. İran medyası, Süleymani'nin savaş suçu işlenen anlarda kuşatma hatlarında bulunduğunu gösteren fotoğraflar yayımlamıştı.

Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında hakkında uluslararası seyahat yasağı konulan Kasım Süleymani'nin buna rağmen Suriye ve Irak'taki birçok noktada İran'ın örtülü askeri operasyonlarını yönettiği biliniyor. Uluslararası kamuoyunda, söz konusu operasyonlarda yerel halkın da zarar gördüğü savaş suçlarının işlenmesi tepki topluyor.

 
EtiketlerKudüs Kuvvetleri KomutanıDünya-yi İktisadKasım Süleymani'İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
  • El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…
  • Fırat Kalkanı Harekatı’ndan acı haber: Şehit sayısı yükseldi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesiABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi

Türkiye’de seküler(dini değerlerin olmadığı) geleneğin bozulmaması gerektiğini iddia eden ABD’li…

Trump'tan tehlikeli çağrı!Trump'tan tehlikeli çağrı!

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin artırılması…

Rusya’dan Suudi Arabistan’a teklifRusya’dan Suudi Arabistan’a teklif

Rusya, Türkiye ve İran ile beraber , Suriye’de barışın sağlanması…

'Halep'e biz dönemezsek çocuklarımız dönecek''Halep'e biz dönemezsek çocuklarımız dönecek'

Zalim Esed rejimi kuşatmasındaki doğu Halep ve muhaliflerin kuşatmasındaki Fua…

Birleşmiş Milletlerden İHH açıklamasıBirleşmiş Milletlerden İHH açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki…

DAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiasıDAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiası

Operasyonların devam ettiği Suriye'nin El Bab kentinde DAEŞ'li teröristlerin 2…

Vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldiVücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldi

Rusya’da içinde alkol bulunan vücut losyonu içerek hayatını kaybedenlerin sayısı…

Trump'tan nükleer gözdağıTrump'tan nükleer gözdağı

ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan…

Halep'in İran'a 'teslimi' ve muhtemel Idlib savaşıHalep'in İran'a 'teslimi' ve muhtemel Idlib savaşı

15 Kasım'da Halep'te başlatılan operasyonun üzerinden geçen 12 günün ardından,…