İranlı Kürtler isyan etti: İran bize zulmediyor

İranlı Kürtler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin hakimiyetindeki bölgelere göç etmeye başladı. İran'da yaşayan muhalif Kürtler, İran rejiminin Kürtlere karşı 'terör' estirdiğini belirterek, Kuzey Irak'a gitmeye başladı.



Dün Erbil'de, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP), karargahı önünde iki patlama meydana geldi. İKDP, dün akşam saatlerinde meydana gelen iki patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



"İran muhalif kürtleri tasfiye etmeye çalışıyor"



İran'da yasaklı olduğu için ülkede faaliyet gösteremeyen İKDP'li yetkililer, saldırının arkasında İran'ın olduğundan şüphe duymuyor ve "Saldırıda İran'ın parmağı olduğundan şüphemiz yok. İran en başından bu yana bölgede kendisi gibi düşünmeyen Kürtleri tasfiye etmeye çalışıyor" ifadelerini kullanıyor.



Halit Azizi liderliğindeki İKDP, İran'da yasaklı olduğu için Irak'ın kuzeyinde siyasi faaliyetlerini yürütüyor. İKDP yöneticileri ve aileleri de Koye'deki karargahta ikamet ediyor.

'Gölge CIA' olarak bilinen düşünce kuruluşu Stratfor, İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP)'ne bağlı Kürt grupların İran'da güçleneceğini iddia etmişti. İran, bölgede güçlenen Kürt varlığını tehdit olarak gördüğü için Irak'ta da Peşmerge güçlerine karşı finansal destek sağladığı Haşdi Şabi örgütünü kullanıyor.





(Yeni Şafak)