İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Kalizade, Suriye'deki çatışmalarda öldürüldü.

İranlı komutan Suriye'de öldürüldü
Eklenme: 02 Ocak 2017, 09:16
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İran Devrim Muhafızları komutanlarından Gulam Ali Kalizade'nin Suriye'deki çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

1980-1988'deki İran-Irak savaşında da yer alan Kalizade, Suriyeli muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldü.

Suriye'deki bazı yerel kaynaklar ise Kalizade'nin tuğgeneral rütbesinde olduğunu ve rejim güçlerinin muhalifleri kuşattığı Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'nde meydana gelen çatışmalarda öldüğünü belirtti.

Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli gruplar, Barada Vadisi'ne son 2 haftadır şiddeti saldırılar gerçekleştiriyor.

 
EtiketlerGulam Ali KalizadeBeşşar Esediranlı komutan suriye
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