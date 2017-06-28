İranlı kaleci Fenerbahçe'den gelen SMS'e cevap vermedi

Sarı-lacivertlilerin ilgilendikleri isimler içerisinde yer alan Persepolis takımının kalecisi Alireza Beiranvand'ın Fenerbahçe'nin ilgisini geri çevirdiği ifade edildi.

"Fenerbahçeli yetkililer İran'a geldiler" iddiası

Skorer'in İran basınına dayandırdığı habere göre kulübüyle sözleşmesi devam eden futbolcu için Fenerbahçe'nin teklifine olumsuz yanıt geldi. Ancak buna karşın sarı-lacivertliler ilgisini sürdürmeye devam etti.

SMS'e yanıt vermedi

Fenerbahçe'nin görevlendirdiği kişilerin Tahran'a da gittikleri detayına da yer verildi. Beiranvand'ı telefonla arayan Türk yetkililerin ayrıca oyuncuya SMS de attıkları ancak kalecinin bu aramalara yanıt vermediği belirtildi. Kalecinin tamamen kulübün tavrına göre hareket etmeye karar verdiği ifade edildi.

"Takımımda devam etmek istiyorum"

İran Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe iddialarının doğru olup olmadığı yönündeki soruya "Bunu doğrulamayacağım ya da yalanlamayacağım. Ben Persepolis'te devam etmek istiyorum. Bu sene iyi işlere imza attık. Gelecek sezon da önemli başarılar yakalamak istiyoruz" yanıtını verdi.