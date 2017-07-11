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İranlı kadınlar arabada örtünmek istemiyor

İranlı kadınlar, arabalarının kendi özel alanları olduğunu gerekçe göstererek, arabada başörtü takmayı reddediyor.

11 Temmuz 2017 Salı 13:15
İranlı kadınlar arabada örtünmek istemiyor

Münübe Yılmaz

1979 yılındaki devrimden sonra, evleri dışında kalan, kamuya açık her yerde başörtüsü takmak zorunda olan İranlı kadınlar, son günlerde yeni bir tartışmaya imza attılar. Ülkedeki kadınlar, arabalarının kendi özel alanları olduğunu gerekçe göstererek, araba içerisinde başörtüsü takmayı reddediyorlar. Yaz aylarında sıcaktan bunaldığını iddia ederek, başörtülerini omuzlarına atan İranlı kadınlar ile ahlak masasına bağlı polisler arasında tartışmalar her geçen gün şiddetlenirken, polisler trafikte başını açan kadınların arabasını durdurup, para cezası kesmeye başladı. İran'ın mutedil Cumhurbaşkanı olarak tanınan Hasan Ruhani ise, kişilerin arabaları özel alanları olduğundan dolayı, özel hayata müdahale edilemeyeceğini belirterek, " İslami kuralları uygulamak polisin işi değildir" açıklamasında bulundu. İran'da pek çok kişi arabaların özel alan olduğu konusunda hemfikir iken, bir çok yetkili ve polis arabaların dışarıdan görünen bölgelerin özel alan olamayacağını düşünüyor. İran Polis Departmanı Sözcüsü Said Montazeralmahdi, " Arabaların dışarıdan göz ile görünen ve izlenebilen kısımları kişilerin özel alanları olamaz. Dolayısıyla kadınların arabalarında da kurallara uymaları gerekir " diyerek arabaların dışarıdan görünmeyi engelleyen cam ile kaplanmasının da arabayı özel alan yapmayacağını vurguladı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 13:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AliAli48 dk önce
    Ya akit bu tür haberleri niye verirsiniz bilmem?
  • AbdullahAbdullah56 dk önce
    Zorla kapatırsan kadını, müslüman değil müslüman düşmanı yaparsın insanı. Bizde de zorla kapatılsın isteyen çok.
  • Ferat Ferat 1 sa önce
    Zaten ögle takmaktansa hic takma aq
  • vatannvatann1 sa önce
    Siyonist aklı bunlar, her yer Allahın alanı.
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