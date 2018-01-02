ABD destekli İranlı göstericiler İslam karşıtı slogan attı

İran'da başlayan sokak olaylarına ilişkin açıklama yapan ABD ve İsrail, gösterilerin hak olduğunu ve eylemcilere destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD ve İsrail'den gelen bu destek açıklamalarından sonra sokaklarda çıkan eylemlerin şiddeti daha da yükseldi.

EYLEMCİLER SİLAHLANDI

Polis ekiplerine karşı silah kullanmaktan bile çekilmeyen eylemciler, dillerine de İslam'ı doladı.