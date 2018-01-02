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ABD destekli İranlı göstericiler İslam karşıtı slogan attı

Amerika ve İsrail tarafından açıkça desteklenen İran'daki olaylarda, protestocular İslam karşıtı sloganlar atmaya başladı.

02 Ocak 2018 Salı 11:13

İran'da başlayan sokak olaylarına ilişkin açıklama yapan ABD ve İsrail, gösterilerin hak olduğunu ve eylemcilere destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD ve İsrail'den gelen bu destek açıklamalarından sonra sokaklarda çıkan eylemlerin şiddeti daha da yükseldi.

EYLEMCİLER SİLAHLANDI

Polis ekiplerine karşı silah kullanmaktan bile çekilmeyen eylemciler, dillerine de İslam'ı doladı.

 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 11:13
  1. İran
  2. protesto
  3. olaylar
  4. gösteri
  • hülyahülya46 dk önce
    baskının sonucu budur.
  • KılıçKılıç47 dk önce
    İran için sonun başlangıcı nasılki ıraklılar saddamı arıyor iran halkıda çok geçmez pişman olur ama ne faydaa. büyük şetan kafir abd
  • DirilişDiriliş53 dk önce
    Bunlar bizdeki zulüm 1453 te başladı diyenlerin aynısı iranlılar kendniize gelin
  • AlacalıMelikşah AlacalıMelikşah 1 sa önce
    Özgürlük denen lanetli sözcük İran halkının da mayasını bozmuş . Şimdilerde isyanınsınır tanımamazlığınahlaksızlığın adı özgürlük oldu. Halbukisadece helal dairesi içindekalabilirseniz bu meşru özgürlüktürdaha ilerisi terörizmdir.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Zorla müslüman yapmaya çalışırsan insanları böyle olur. Zorla başını kapat, içki içmesini yasakla, onu yasakla bunu yasakla, adamlar cinnet halinde şu an. İnşallah Türkiyede aynı yoldan gitmez.
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