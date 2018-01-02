ABD destekli İranlı göstericiler İslam karşıtı slogan attı
Amerika ve İsrail tarafından açıkça desteklenen İran'daki olaylarda, protestocular İslam karşıtı sloganlar atmaya başladı.02 Ocak 2018 Salı 11:13
İran'da başlayan sokak olaylarına ilişkin açıklama yapan ABD ve İsrail, gösterilerin hak olduğunu ve eylemcilere destek verilmesi gerektiğini ifade etti.
ABD ve İsrail'den gelen bu destek açıklamalarından sonra sokaklarda çıkan eylemlerin şiddeti daha da yükseldi.
EYLEMCİLER SİLAHLANDI
Polis ekiplerine karşı silah kullanmaktan bile çekilmeyen eylemciler, dillerine de İslam'ı doladı.