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İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin çıktı

Van ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, Ankara'ya gitmek üzereyken gözaltına alınan İran uyruklu bir kişinin, hastanede yapılan röntgen çekiminde midesinde 97 kapsül halinde 1 kilo eroin tespit edildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:20
İranlı gencin midesinden 1 kilo eroin çıktı

İki ilin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine takibe aldıkları, İran uyruklu 19 yaşındaki Khoshkar Hıva'nın, Van'dan Ankara gittiği yolcu otobüsü Elazığ'ın girişindeki uygulama noktasında durdurularak arama yaptı. Polis ekipleri yolcu otobüsünde yaptığı aramada, Khoshkar Hıva'yı gözaltına aldı.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Hıva'nın çekilen röntgeninde, mide ve bağırsaklarında içerisinde eroin bulunan kapsüller olduğu tespit edildi. Hastanede iki gün yapılan ilaçlı uygulama sonucu Hıva'nın midesinde ve bağırsaklarında bulunan 1 kilo ağırlığındaki eroin çıkarıldı.

Hastanedeki işleminin ardından sorgulanması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hıva, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:20
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