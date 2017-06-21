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İranlı dolandırıcı yakalandı

Interpol tarafından dolandırıcılık suçundan aranan İranlı 47 yaşındaki Fardin Zohreh Niğde'de yakalandı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:16
İranlı dolandırıcı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu İranlı Fardin Zohreh'in Niğde'de bir evde olduğunu saptadı.

Ekipler belirlenen adrese yaptığı operasyonda İnterpol tarafından dolandırıcılık suçundan aranan Fardin Zohreh'yi kıskıvrak yakaladı.

Asayiş Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Fardin Zohreh tutuklandı. 

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:16
  1. Fardin Zohreh
  2. nöbetçi mahkeme
  3. İnterpol
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