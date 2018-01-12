İranla nükleer anlaşma devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın bir kaynak, Başkan'ın İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını yeniden canlandırmayacağını ve böylece İran'ın büyük devletlerle yaptığı nükleer anlaşmanın şimdilik devam edeceğini söyledi.

Trump'ın bu konuda bugün açıklaması beklenen karar hakkında bilgi sahibi olan kaynak, seçim öncesinde bu anlaşmayı sonlandırma sözü vermiş olan Başkan'ın, Kongre'den ve Avrupalı müttefiklerden anlaşmanın düzeltilmesi için bir mühlet vermelerini isteyeceğini belirtti.

Bazı düzeltmeler yapılmazsa, Trump anlaşmadan çıkma tehdidini yeniden gündeme getirebilir.

Trump'ın halen askıda olan yaptırımların bu statüsünün devamını onaylamaması ise İran'ın nükleer programını kısıtlayan anlaşmanın fiilen sona ermesi demek olacak. Kararın bugün Beyaz Saray'dan açıklanması bekleniyor.

Eski başkan Barack Obama'nın yaptığı ve İran'ın nükleer silah edinmesini önlemeyi amaçlayan anlaşma, Tahran'ın nükleer programını kısması karşılığında bu ülkenin petrol ihracatına uygulanan yaptırımları askıya alıyor.